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Главная » Мир » Общество
19:07 26 Октября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно посетил больницу, где лечат больных COVID-19.

Лукашенко в Гродно посетил больницу, где лечат больных COVID-19.

Чиновники показывали ему, как правильно надевать респиратор и как пользоваться антисептиком, сообщает Бабель.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник брызнул на руки Лукашенко антисептиком, но тот взял у него флакон и брызнул еще себе на лицо, добавив: «Чтобы ты ничего не говорил».

В операционном блоке, Лукашенко долго препирался с чиновниками, которые просили его правильно надеть маску.

После этого он общался с врачами и заявил, что он не «ковид-диссидент», а какая-либо болезнь «сначала у человека в голове».

Ранее Власти писали, что Лукашенко не собирается делать прививку от коронавируса.

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Тэги: Лукашенко, больница, коронавирус
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