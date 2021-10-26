ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео
Украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.
Об этом сообщили в Facebook Генштаба ВСУ. Таким образом украинские военные отреагировали на агрессивные обстрелы террористов.
По информации Генштаба, 26 октября 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск обстреливала позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два украинских защитника получили ранения, один из них погиб.
С началом обстрела Украина через СММ ОБСЕ выдвинула требование о прекращении огня и отправила ноту по дипломатическим каналам. Оккупанты не отреагировали.
“С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск», – сказано в сообщении.
Отмечено, что после этого оккупанты прекратили обстрелы украинских позиций.
Ранее Власти писали, что СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе, однако в ООС эту информацию опровергли