ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

Украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.

ВСУ впервые использовали на Донбассе Байрактар



Об этом сообщили в Facebook Генштаба ВСУ. Таким образом украинские военные отреагировали на агрессивные обстрелы террористов.

По информации Генштаба, 26 октября 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск обстреливала позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два украинских защитника получили ранения, один из них погиб.

С началом обстрела Украина через СММ ОБСЕ выдвинула требование о прекращении огня и отправила ​​ноту по дипломатическим каналам. Оккупанты не отреагировали.

“С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск», – сказано в сообщении.

Отмечено, что после этого оккупанты прекратили обстрелы украинских позиций.

Ранее Власти писали, что СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе, однако в ООС эту информацию опровергли

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