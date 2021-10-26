На Хмельнитчине врач за 5000 грн продавал липовые сертификаты о вакцинации против COVID-19

В Хмельницкой области врач-травматолог одной из больниц через посредника получил 5000 грн за внесение “липовой” записи о вакцинации от COVID-19.

Медик в Хмельницкой области продавал липовые сертификаты



Об этом сообщил отдел коммуникации департамента стратегических расследований Нацполиции. 26 октября оперативники задержали посредника после передачи медику неправомерной выгоды.

Врач за 5000 грн обещал без фактической вакцинации внести данные о человеке в соответствующую базу, чтобы он мог получить сертификат.

По месту работы медработника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, происхождение которых устанавливается.

В полиции уточнили, что пока решается вопрос сообщения врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер.

Правоохранители напомнили, что за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом действующим законодательством предусмотрена ответственность – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее Власти писали, что украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19, находясь в больницах в тяжелом состоянии.

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