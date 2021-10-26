На Хмельнитчине врач за 5000 грн продавал липовые сертификаты о вакцинации против COVID-19
В Хмельницкой области врач-травматолог одной из больниц через посредника получил 5000 грн за внесение “липовой” записи о вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщил отдел коммуникации департамента стратегических расследований Нацполиции. 26 октября оперативники задержали посредника после передачи медику неправомерной выгоды.
Врач за 5000 грн обещал без фактической вакцинации внести данные о человеке в соответствующую базу, чтобы он мог получить сертификат.
По месту работы медработника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, происхождение которых устанавливается.
В полиции уточнили, что пока решается вопрос сообщения врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер.
Правоохранители напомнили, что за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом действующим законодательством предусмотрена ответственность – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Ранее Власти писали, что украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19, находясь в больницах в тяжелом состоянии.