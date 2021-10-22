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Главная » Украина » Общество
10:34 27 Октября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Еще семь областей Украины станут «красными» с 30 октября

Ограничения «красной» карантинной зоны с 30 октября вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Соответствующее решение приняла 27 октября Госкомиссия ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей»,- сказано в сообщении.

В красной зоне карантина запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий, напомнил Немчинов.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений или мероприятий полностью вакцинированы от COVID-19.

Также на вакцинированных не действуют ограничения на межобластные перевозки.

Ранее Власти писали, что в Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса.

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Тэги: карантин, covid-19
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