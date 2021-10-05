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Главная » Мир » Общество
10:52 27 Октября 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Бывшая прислуга подала в суд на Цукерберга и его жену за сексуальные домогательства

Два человека, работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив супругов в сексуальных домогательствах и дискриминации

Марка Цукерберга и Присциллу Чан обвинили в домагательствах

Об этом сообщил телеканал NBC.

Иск был подан еще 20 сентября, однако о нем стало известно только во вторник, 26 октября.

Истцами выступили Джон Доу, который работал в семье «управляющим домашним хозяйством» с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018 года по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляет услуги безопасности для семьи Цукерберг.

Доу утверждал, что вынужден был работать более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, «за что ему никогда не платили», и что неоднократно его «заставляли работать по 17 часов в день для подготовки собственности к приезду Цукербергов». За это он якобы не получал сверхурочной оплаты.

Кроме того, Доу, который является открытым гомосексуалистом, утверждал, что подвергался сексуальным домогательствам и гомофобным оскорблениям.

Кинг, будучи чернокожей женщиной и членом ЛГБТ-сообщества, якобы тоже подвергалась оскорблениям и насмешкам. Также супруги-миллиардеры якобы неуместно высказывались о ее груди.

Кроме того, Чан и Цукерберг обвиняются в том, что они своевременно не выплачивали зарплату сотрудникам. Как отмечает телеканал, сама компания Facebook не участвует в судебных процессах.

Представитель семьи Чан-Цукерберг Бен ЛаБолт заявил, что расследование отдельных обвинений, которые длились по несколько недель,  не смогли доказать их справедливость. По его словам, семейный офис «очень серьезно относится к жалобам на ненадлежащее поведение».

«Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти претензии, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу», – резюмировал ЛаБолт.

По данным NBC, суд не назначил никаких слушаний по делу, никто из семьи не дал официальный ответ перед судом.

Ранее Власти писали, что социальная сеть Facebook оказалась инструментом разжигания религиозной вражды и ненависти в Индии в конце 2019 – начале 2020 годов.

Источник:
Тэги: Марк Цукерберг
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