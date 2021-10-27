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11:14 27 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киберполиция нашла и задержала разработчика фейковой «Дии»

В Запорожской области сотрудники киберполиции задержали злоумышленника, который создал фейковое приложение “Дия” и продавал его.

Полизия вычислила разработчика фейковой "Дии"

Об этом сообщил департамент киберполиции Нацполиции. Операция по разоблачению 21-летнего мужчины проходила в сотрудничестве с представителями Минцифры.

По информации правоохранителей, задержанный создал программное обеспечение, полностью копирующее дизайн государственного приложения «Дия». В фейковой программе пользователи могли сделать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении.

Можно было изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что оно позволит несовершеннолетним беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

Сейчас правоохранители пытаются заблокировать все каналы распространения фейкового приложения. Также устанавливают лиц, которые уже приобрели поддельное приложение.

Злоумышленника задержали в Запорожской области

Злоумышленника задержали в Запорожской области

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

В ходе обыска изъяли мобильные телефоны и банковские карты

В ходе обыска изъяли мобильные телефоны и банковские карты

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее Власти писали, что на Черкассчине врач в мессенджерах предлагала гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации.

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Тэги: дия
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