Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые
В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19, количество случаев заболевания гриппом сократилось в США до минимума.
Ученые даже подозревают, что один из штаммов гриппа мог исчезнуть вообще, сообщает Medical Xpress.
B/Yamagata, один из четырех основных штаммов гриппа, не был выделен с марта 2020 года, сообщила в журнале Nature Reviews исследовательская группа из Австралии.
B/Yamagata всегда был менее заразным и мутировал медленно, поэтому вакцина от него не обновлялась с 2015 года.
Как отметил Мариос Куцакос, научный сотрудник Университета Мельбурна, руководивший исследованием, пандемия COVID-19, возможно, способствовала подавлению циркуляции штамма B/Yamagata и даже его исчезновению.
В настоящее время делаются прививки против четырех штаммов: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata.
Ранее Власти писали, что в Китае зафиксирована вспышка нового штамма птичьего гриппа.