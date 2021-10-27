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01:18 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19, количество случаев заболевания гриппом сократилось в США до минимума.

Грипп B/Yamagata, похоже, полностью исчез.

Ученые даже подозревают, что один из штаммов гриппа мог исчезнуть вообще, сообщает Medical Xpress.

B/Yamagata, один из четырех основных штаммов гриппа, не был выделен с марта 2020 года, сообщила в журнале Nature Reviews исследовательская группа из Австралии.

B/Yamagata всегда был менее заразным и мутировал медленно, поэтому вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

Как отметил Мариос Куцакос, научный сотрудник Университета Мельбурна, руководивший исследованием, пандемия COVID-19, возможно, способствовала подавлению циркуляции штамма B/Yamagata и даже его исчезновению.

В настоящее время делаются прививки против четырех штаммов: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata.

Ранее Власти писали, что в Китае зафиксирована вспышка нового штамма птичьего гриппа.

Источник:
Тэги: грипп, коронавирус, пандемия COVID-19
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