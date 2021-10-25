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Главная » Украина » Политика
13:01 27 Октября 2021 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА одного кандидата на довыборах в ВР и назначил другого

Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту. Оба являются кандидатами на довыборах в ВР по округу №184.

Зеленский назначил конкурента Козыря новым главой ОГА

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

«Назначить Лагуту Геннадия Николаевича председателем Херсонской областной государственной администрации», – отмечается в указе №553/2021.

Предыдущим указом №552/2021 глава государства освободил от должности председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря «согласно поданному им заявлению».

Как сообщалось, Сергей Козырь был назначен председателем Херсонской облгосадминистрации 1 марта 2021 года.

Козырь баллотируется от партии «Слуга народа» в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в ОИО № 184 на Херсонщине. Они состоятся 31 октября.

Лагута – руководитель партии «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить», был избран в Херсонский облсовет в 2020 году.

14 сентября 2021 года был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Украины в качестве кандидата в народные депутаты на 184-м избирательном округе.

В СМИ сообщались инсайды, что Офис президента якобы предложит более рейтинговому Лагуте должность главы ОГА в обмен на снятие своей кандидатуры.

Очевидно, следует ожидать отказ Лагуты от участия в довыборах в пользу Козыря.

Ранее Власти писали, что в Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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Тэги: Владимир Зеленский, херсон, выборы в Верховную Раду
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