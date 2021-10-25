Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА одного кандидата на довыборах в ВР и назначил другого
Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту. Оба являются кандидатами на довыборах в ВР по округу №184.
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
«Назначить Лагуту Геннадия Николаевича председателем Херсонской областной государственной администрации», – отмечается в указе №553/2021.
Предыдущим указом №552/2021 глава государства освободил от должности председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря «согласно поданному им заявлению».
Как сообщалось, Сергей Козырь был назначен председателем Херсонской облгосадминистрации 1 марта 2021 года.
Козырь баллотируется от партии «Слуга народа» в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в ОИО № 184 на Херсонщине. Они состоятся 31 октября.
Лагута – руководитель партии «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить», был избран в Херсонский облсовет в 2020 году.
14 сентября 2021 года был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Украины в качестве кандидата в народные депутаты на 184-м избирательном округе.
В СМИ сообщались инсайды, что Офис президента якобы предложит более рейтинговому Лагуте должность главы ОГА в обмен на снятие своей кандидатуры.
Очевидно, следует ожидать отказ Лагуты от участия в довыборах в пользу Козыря.
Ранее Власти писали, что в Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.