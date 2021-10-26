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15:37 27 Октября 2021 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

Могут не успеть довезти до больницы: Денисова рассказала о состоянии Саакашвили

Третий президент грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме Рустави, не намерен прекращать голодовку и отказывается от принудительного кормления.

Денисова рассказала о сстстоянии Саакашвили

Об этом рассказала в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая 27 октября встретилась с заключенным.

По ее словам, Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что там небезопасно для его жизни из-за состава заключенных.

При этом Денисова отметила, что узник слабеет с каждым днем.

«Было 4 кризиса – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели)», – сказала омбудсмен.

По ее словам, во дворе тюрьмы дежурит реанимационная бригада, которая может сделать переливание крови и массаж сердца, но не может восстановить жизненноважные органы, если они откажут.

Женщина напомнила, что политик голодает уже 27-й день и выразила обеспокоенность, что в случае резкого ухудшения здоровья его могут не успеть довезти до больницы.

Сам Саакашвили относится к своей голодовке стоически.

«Моя жизнь под вопросом. Я узник Путина», – сказал бывший президент Грузии.

Денисова подчеркнула, что политик готов к госпитализации в частной клинике и рассчитывает на публичное рассмотрение уголовных дел против себя.

Ранее Власти писали, что в ночь на 25 октября один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, упал до критического уровня. Потребовалось вмешательство бригады реаниматологов.

Источник:
Тэги: Людмила Денисова, Михеил Саакашвили
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