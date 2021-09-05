От 2 до 10 тысяч гривен за час: в Прикарпатском селе тайно работал элитный публичный дом
Бордель функционировал в селе Яблоница под видом массажного салона. Прибыль за месяц составляла до 150 тысяч гривен.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.
Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Львовской области.
В салоне работало несколько молодых девушек, жительницах Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, в возрасте от 18 до 30 лет. Их вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.
Стоимость услуг составляла от 2 тысяч до 10 тысяч гривен в час.
За совершенное преступление подозреваемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее Власти писали, что 36-летний мужчина и 25-летняя девушка организовали публичный дом в Запорожье.