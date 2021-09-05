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20:56 27 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

От 2 до 10 тысяч гривен за час: в Прикарпатском селе тайно работал элитный публичный дом

Бордель функционировал в селе Яблоница под видом массажного салона. Прибыль за месяц составляла до 150 тысяч гривен.

Полицейские провели обыск в помещении салона, в ходе которого изъяли ряд доказательств.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Львовской области.

В салоне работало несколько молодых девушек, жительницах Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, в возрасте от 18 до 30 лет. Их вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.

Стоимость услуг составляла от 2 тысяч до 10 тысяч гривен в час.

За совершенное преступление подозреваемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Власти писали, что 36-летний мужчина и 25-летняя девушка организовали публичный дом в Запорожье.

Источник:
Тэги: проститутки, Публичный дом
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