Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию США

Группа хакеров похитила файлы Национальной стрелковой ассоциации (NRA), самой влиятельной в США организации по защите права на ношение оружия.

Протестующие возле офиса Национальной стрелковой ассоциации США.



Группа, назвавшаяся Grief, опубликовала несколько файлов NRA и требует выкуп, сообщает AP.

Представитель NRA Эндрю Аруланандам заявил, что ассоциация «не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности», и принимает «чрезвычайные меры» для защиты своей информации.

Аллан Лиска, аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future, заявил, что нет никаких доказательств, что атака была политически мотивированной. Он отметил, что банды хакеров обычно нацелены не на организации, а на уязвимые технологии.

Эксперты полагают, что Grief связана с хакерской группой Evil Corp, имеющей отношение к России. Министерство финансов США в 2019 году ввело санкции в отношении этой группы, заявив, что она похитила более 100 миллионов долларов из банков и финансовых учреждений в 40 странах.

В этом году США обвиняли связанных с Россией хакеров в серии громких атак.

Ранее Власти писали, что российские хакеры взломали сервера Республиканской партии США.

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