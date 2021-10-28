Появилось видео, снятое пассажиром Infinfiti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове

В сети появилось видео, якобы снятое пассажиром Infinfiti, которым управлял 16-летний Николай Харьковский, за несколько минут до смертельной аварии в Харькове.

Его выложили в Telegram-канале «ХС.Харьков».

«Обстановка, диалоги — все на видео», – сказано в сообщении.

На кадрах видно, как автомобиль проносится на красный свет светофора, мчится по городу на скорости около 200 км/ч. А за несколько минут до аварии можно увидеть, как автомобиль чуть не сбил человека.

Осторожно! Нецензурная лексика!



Ранее Власти писали:

В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.