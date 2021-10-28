Беременная в 11 лет: полиция Закарпатья открыла уголовное дело об изнасиловании

Полиция открыла уголовное дело по факту беременности девочки – дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней.

Полиция открыла уголовное производство.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции Закарпатья.

Девочка уверяет, что человек, с которым она вступила в сексуальную связь, не житель Закарпатья.

“Следователи уже имели разговор с девочкой и ее мамой, по их словам, это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве”, – сказала представитель полиции.

Мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит заключение на срок до 15 лет.

Ранее Власти писали, что в селе Гать Береговского района Закарпатской области обнаружили беременность у 11-летней Бианы – жительницы одного из ромских поселений.

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