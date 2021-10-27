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11:39 28 Октября 2021 Просмотров 634   КомментариевКомментарии

В Украине проведут испытания двух новых вакцин против коронавируса

В Минздраве одобрили проведение испытаний двух вакцин от COVID-19.

Исследование будет проводится методом двойного слепого тестирования

Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения Украины.

В Украине одобрили испытание двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Испытания проведет корпорация Sanofi, чья штаб-квартира расположена в Париже.

Исследование будет проводится методом двойного слепого тестирования на пациентах от 18 лет.

Где будет проходить исследование:

  • «Центр семейной медицины плюс» (Киев);
  • «Эдельвейс Медикс» (Киев);
  • «Медбуд-Клиник» (Киев);
  • Медицинский центр «Салютем» (Винница);
  • Медицинская клиника «Благомед» (Киев).

Как ранее сообщали Власти, в США одобрили прививки для детей от 5 лет вакциной Pfizer.

Источник:
Тэги: вакцина, испытания, Sanofi
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