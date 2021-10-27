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11:39 28 Октября 2021 634 Комментарии
В Украине проведут испытания двух новых вакцин против коронавируса
В Минздраве одобрили проведение испытаний двух вакцин от COVID-19.
Исследование будет проводится методом двойного слепого тестирования
Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения Украины.
В Украине одобрили испытание двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Испытания проведет корпорация Sanofi, чья штаб-квартира расположена в Париже.
Исследование будет проводится методом двойного слепого тестирования на пациентах от 18 лет.
Где будет проходить исследование:
- «Центр семейной медицины плюс» (Киев);
- «Эдельвейс Медикс» (Киев);
- «Медбуд-Клиник» (Киев);
- Медицинский центр «Салютем» (Винница);
- Медицинская клиника «Благомед» (Киев).
Как ранее сообщали Власти, в США одобрили прививки для детей от 5 лет вакциной Pfizer.
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Тэги: вакцина, испытания, Sanofi
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