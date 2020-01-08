Суд арестовал 16-летнего водителя Infinity на 60 суток

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для 16-летнего Николая Х., который был за рулем Infiniti, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В ходе судебного заседания на Николая Х. завели ещё одно уголовное дело – по ст. 383 ККУ за ложное сообщение об угоне автомобиля Infinity, в котором он спровоцировал ДТП на перерестке Гагарина и Одесской.

По словам прокурора, парень звонил с соответствующим заявлением в полицию из туалета больницы сразу после ДТП.

Также подозреваемый принёс извинения семьям пострадавших и заявил, что никогда не скрывался от следствия.

«Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда», – заявил парень.

Он также добавил, что поддерживает позицию своего адвоката, которая попросила для него круглосуточный домашний арест либо арест с альтернативой залога.

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В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

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