Это может быть диверсия: Радуцкий – о нехватке кислорода для больных COVID-19

Дефицит кислорода для больных COVID-19 в украинских больницах может быть диверсией, вопрос изучают силовые структуры.

В пик пандемии сразу два мощных кислородных завода ушли на техническую профилактику



Об этом заявил председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в эфире телеканала «Украина 24.

В Украине СБУ и правоохранительные структуры будут расследовать причины дефицита кислорода для пациентов с COVID-19.

По словам Радуцкого, в самый пик пандемии сразу два мощных кислородных завода ушли на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести профилактику администрация частных заводов ответила категорическим отказом.

В сутки Украине нужно 344 тонны кислорода для пациентов с COVID-19. Из-за штамма «Дельта» и «Дельта+», количество кислородозависимых выросло на 10-15%, по сравнению с прошлым пиком заболеваемости. В связи с этим в Украину начали поставлять дополнительный кислород из Польши.

Радуцкий отметил, что кислород для пациентов с коронавирусом на данный момент есть в наличии во всех областях Украины, а также сообщил, что недавний дефицит кислорода в одесской больнице имел под собой политическую подоплеку.

«В Одессе, например, в этой больнице уже разобрались. Там есть политическая составляющая, а кислород был. Я сегодня разговаривал с Одесской госадминистрацией и облсоветом. Там не все так просто – пусть правоохранительные органы и областная администрация разбираются. Концентраторы там были в больницах. Даже если кислорода в баллоне не было, там были концентраторы. Это очень непростой вопрос по Одессе», – заявил он.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе ночью экстренно эвакуировали больных COVID-19 – в больнице закончился кислород.

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