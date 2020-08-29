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12:23 28 Октября 2021 25 Комментарии
В Кривом Роге 10-летняя девочка пыталась выпрыгнуть с 4-го этажа, чтобы погулять
Полицейские с трудом уговорили девочку не прыгать.
Мама девочки все это время была дома
В Кривом Роге на улице Героев АТО, вчера 27 октября 10-летняя девочка пыталась выпрыгнуть с балкона 4-го этажа – она очень хотела пойти погулять, но ее не пускала мама.
Для смягчения падения, девочка предусмотрительно постелила сброшенные под балкон подушки и одеяла. Очевидцы вызвали на место полицию.
Прибывшие сотрудники полиции, после непродолжительных уговоров, отговорили подростка прыгать и договорились поговорить у дверей квартиры. Двери открыла 29-летняя мама девочки – оказалось что она все это время была дома.
Как ранее сообщали Власти, в Кривом Роге возле вокзала нашли мужчину с отрезанной головой.
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Тэги: полиция, ребенок, кривой рог, выпрыгнула из окна
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