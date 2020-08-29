В Кривом Роге 10-летняя девочка пыталась выпрыгнуть с 4-го этажа, чтобы погулять

Полицейские с трудом уговорили девочку не прыгать.

Мама девочки все это время была дома



В Кривом Роге на улице Героев АТО, вчера 27 октября 10-летняя девочка пыталась выпрыгнуть с балкона 4-го этажа – она очень хотела пойти погулять, но ее не пускала мама.

Для смягчения падения, девочка предусмотрительно постелила сброшенные под балкон подушки и одеяла. Очевидцы вызвали на место полицию.

Прибывшие сотрудники полиции, после непродолжительных уговоров, отговорили подростка прыгать и договорились поговорить у дверей квартиры. Двери открыла 29-летняя мама девочки – оказалось что она все это время была дома.

Как ранее сообщали Власти, в Кривом Роге возле вокзала нашли мужчину с отрезанной головой.

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