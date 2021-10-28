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04:09 29 Октября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

У побережья ОАЭ пронесся уникальный водный смерч. Видео

Очевидцы засняли редкое природное явление у побережья Фуджейры в Арабских Эмиратах.

Водные торнадо практически неподвижны, но могут представлять опасность для проходящих рядом морских судов

Об этом сообщает «meteoprog».

Национальный центр метеорологии АОЭ, 27 октября 2021 опубликовал видео, на кадрах которого запечатлен водный торнадо, появившийся после дождя, у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщается, что такое уникальное природное явление происходит во время сильных температурных колебаний, особенно в осеннее или весеннее время года.

По словам исследователей данного природного явления, водные смерчи образуются у поверхности воды и постепенно вытягиваются вверх, образуя закрученную форму из конденсированного водяного пара. Такие торнадо практически неподвижны, но могут представлять опасность для проходящих рядом морских судов.

Как ранее сообщали Власти, климатологи прогнозируют суровую зиму.

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Тэги: АОЭ, водяной смерчь, природное явление
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