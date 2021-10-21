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14:02 28 Октября 2021 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

В Виннице раскрыли схему продажи поддельных COVID-сертификатов. Видео

Предприниматель из Винницы организовал продажу поддельных COVID-сертификатов.

Организовал преступную деятельность местный предприниматель

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Винницкой области.

В Виннице группа злоумышленников наладила схему подделки и продажи документов о вакцинации, которые вносились в электронную систему здравоохранения.

Организовал преступную деятельность местный предприниматель с помощью знакомых медицинских работников. Стоимость одного сертификата составляла $250. Свои услуги предприниматель рекламировал в закрытых каналах Telegram.

Задержание злоумышленников

По месту работы и в домах фигурантов прошли обыски – изъята компьютерная техника, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Группе злоумышленников грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как ранее сообщали Власти, в Чернигове турагентство заработало полмиллиона за два месяца на продаже фальшивых COVID-сертификатов.

Источник:
Тэги: полиция, Винница, подделка, задержание, COVID-сертификат
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