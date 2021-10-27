НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
14:18 28 Октября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В Польше владелец паба выбил украинцу глаз

В результате драки с владельцем польского паба украинец лишился глаза.

Пострадавшего готовят к еще одной операции

Об этом сообщает «inPoland», со ссылкой на местных журналистов.

Ночью, 24 октября в одном из пабов в польском городе Валбжих произошла драка между владельцем заведения и украинским посетителем. В результате драки украинец лишился глаза.

Сообщается, что причиной драки стало поведение украинца – он не заплатил за вход в паб и начал ругаться с владельцем заведения. Тот с силой толкнул украинца в сторону стеклянной двери, от чего дверь разбилась, а один из осколков попал в глаз украинца.

Мужчину оперативно доставили в местную больницу, где, несмотря на вмешательство врачей, глаз сохранить не удалось. Сейчас пострадавшего готовят к еще одной операции.

Полиция пока что не комментирует происшествие. Стороны конфликта рассказывают разные версии случившегося, продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» представил законопроект, направленный на «радикальное» усиление вооруженных сил.

Источник:
Тэги: Польша, драка, паб, Валбжих
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.10.2021 09:52
Хочешь мира, готовься к войне: Польша решила радикально усилить свою армию
ТОР
25.10.2021 16:09
Нелегалы из Беларуси штурмом взяли польскую границу: ранены два военных. Видео
ТОР
19.04.2018 08:14
В Польше избили белорусов за русский язык
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

06:55 Украина

Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике

04:20 Мир

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

01:18 Мир

Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

07:05 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com