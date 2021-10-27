В Польше владелец паба выбил украинцу глаз

В результате драки с владельцем польского паба украинец лишился глаза.

Пострадавшего готовят к еще одной операции



Об этом сообщает «inPoland», со ссылкой на местных журналистов.

Ночью, 24 октября в одном из пабов в польском городе Валбжих произошла драка между владельцем заведения и украинским посетителем. В результате драки украинец лишился глаза.

Сообщается, что причиной драки стало поведение украинца – он не заплатил за вход в паб и начал ругаться с владельцем заведения. Тот с силой толкнул украинца в сторону стеклянной двери, от чего дверь разбилась, а один из осколков попал в глаз украинца.

Мужчину оперативно доставили в местную больницу, где, несмотря на вмешательство врачей, глаз сохранить не удалось. Сейчас пострадавшего готовят к еще одной операции.

Полиция пока что не комментирует происшествие. Стороны конфликта рассказывают разные версии случившегося, продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» представил законопроект, направленный на «радикальное» усиление вооруженных сил.

Тэги: Польша, драка, паб, Валбжих