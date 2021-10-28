Анонс 13-го тура Украинской Премьер-лиги

В субботу стартуют матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу. Для большинства команд эти поединки станут вторыми за несколько дней, поскольку в середине недели украинские клубы играли матчи Кубка страны.

Позади треть турнира, и начинают определяться команды, борющиеся за еврокубки или наоборот – за сохранение прописки в лиге. Ставки на матчи от профессиональных экспертов можно найти на портале Всепроспорт.

Тур стартует с матча «Мариуполя» против киевского «Динамо». Оппоненты уже встречались в среду в Кубке Украины, и подопечные Мирчи Луческу одержали победу со счетом 2:1. «Азовцам» победа в чемпионате нужна гораздо больше, чем в Кубке, ведь у них всего 4 очка за 12 туров, так что подопечные Остапа Маркевича сделают все, чтобы взять реванш.

В другой встрече «Шахтер» примет «Десну». В начале сезона черниговский клуб шел на первом месте, но к матчу с «горняками» команда Рябоконя опустилась на 9-ю позицию. Подопечные Де Дзерби не имеют права терять очки, если хотят догнать «Динамо» в таблице.

Харьковский «Металлист 1925» выиграл 4 матча в чемпионате подряд, и теперь харьковчанам предстоит серьезное испытание – матч с «Зарей». Луганский коллектив одержал 4 победы в прошлых 5 матчах чемпионата и поднялся уже на 4-ю строчку.

Кроме того, болельщиков ждут матчи «Ингулец» – «Верес», «Колос» – «Львов», «Рух» – «Александрия», «Днепр-1» – «Минай» и «Ворскла» – «Черноморец».