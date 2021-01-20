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02:00 29 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Что посмотреть на Хэллоуин: названы самые страшные фильмы ужасов-2021

Исследователи по научным критериям определили самые страшные фильмы ужасов.

По задумке авторов исследования, чем выше поднимается пульс во время просмотра фильма, тем он страшнее

Об этом сообщает немецкое издание »Die Welt».

Британский портал Broadbandchoices поставили задачу перед группой исследователей научным путем определить самый страшный фильм ужасов.

Исследователи отобрали 250 участников для эксперимента, а также 40 популярных фильмов ужасов. Уровень испуга подопытных замеряли с помощью изменений в пульсе. По задумке авторов исследования, чем выше поднимается пульс во время просмотра фильма, тем он страшнее.

После практической части эксперимента оставалось дело за малым – исследователи рассчитали средний пульс для каждого из фильмов и зафиксировали самый высокий пульс среди участников на фильм. Основываясь на этих данных и был составлен рейтинг самых страшных фильмов ужасов.

Первое место со средним показателем пульса 88 ударов в минуту занял фильм «Астрал: Онлайн» (Host, 2020) режиссера Роба Сэваджа. Он рассказывает о спиритическом сеансе с призраками во время онлайн-конференции в Zoom.

Второе место занял фильм «Синистер» (Sinister, 2012) режиссера Скотта Дерриксона.

Третье место заняла первая часть серии фильмов «Астрал» (Insidious), вышедшая в 2010 году.

До этого исследования ученые уже не раз задавались вопросом о физиологических показателях, которые могилы бы определить степень испуга у зрителей фильмов ужасов.

Так, в 2020 году группа в журнале Neuroimage было опубликовано исследование, в котором изучалась активность мозга во время просмотра ужастиков, а также причины, почему так много людей любит их смотреть.

Оказалось, что большинство людей смотрят страшные фильмы, не только из-за захватывающего сюжета, но и благодаря социальной активности, которая может провялятся во время общего просмотра подобных фильмов.

Согласно тому же исследованию, людей больше пугают не четкие и очевидные образы опасности, такие как зомби, или страшные монстры, а скрытые и непонятные образы, а также постепенное ожидание и предчувствие угрозы.

Основываясь на таких результатах, самым страшны фильмом ужасов определили «Хребет дьявола» (El espinazo del diablo, 2001) режиссера Гильермо дель Торо.

Как ранее сообщали Власти, ученые из США выяснили, что человеческий мозг резко увеличился в размерах полтора миллиона лет назад, а затем три тысячи лет назад снова уменьшился.

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Тэги: фильмы, исследование, кино, страх, Хеллоуин
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