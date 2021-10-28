В Моршине – первый госпитализированный больной с COVID-19: женщина не вакцинировалась

В курортном городе, где вакцинировано почти 75% населения, единственным госпитализированным пациентом с коронавирусом стала не вакцинированная женщина.

В Моршине полностью вакцинировано 74% населения



Об этом сообщает «Суспільне».

В курортном городе Моршин проводится пилотный проект Министерства здравоохранения, в рамках которого было вакцинировано 75% местных жителей.

Судя по всему, эксперимент проходит успешно, так как среди 5 754 жителей города болеет коронавирусом всего 27 человек.

Почти все болеющие переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся на дому. Лишь одну женщину пришлось госпитализировать, она не была вакцинирована.

Уточняется, что на данный момент в Моршине полностью вакцинировано 74% населения, а одной дозой вакцины 75% жителей города.

Власти Моршина говорят, что карантинные ограничения сильно бьют по бюджету города, но массовая вакцинация помогла частично решить эту проблему.

Так, в прошлом году во время пика пандемии из-за оттока туристов бюджет города был выполнен только на 50%. В этом году эта цифра составляет 87%.

Как ранее сообщали Власти, во Львове ужесточили карантин и запретили работу ночных клубов.

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