В Моршине – первый госпитализированный больной с COVID-19: женщина не вакцинировалась
В курортном городе, где вакцинировано почти 75% населения, единственным госпитализированным пациентом с коронавирусом стала не вакцинированная женщина.
Об этом сообщает «Суспільне».
В курортном городе Моршин проводится пилотный проект Министерства здравоохранения, в рамках которого было вакцинировано 75% местных жителей.
Судя по всему, эксперимент проходит успешно, так как среди 5 754 жителей города болеет коронавирусом всего 27 человек.
Почти все болеющие переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся на дому. Лишь одну женщину пришлось госпитализировать, она не была вакцинирована.
Уточняется, что на данный момент в Моршине полностью вакцинировано 74% населения, а одной дозой вакцины 75% жителей города.
Власти Моршина говорят, что карантинные ограничения сильно бьют по бюджету города, но массовая вакцинация помогла частично решить эту проблему.
Так, в прошлом году во время пика пандемии из-за оттока туристов бюджет города был выполнен только на 50%. В этом году эта цифра составляет 87%.
Как ранее сообщали Власти, во Львове ужесточили карантин и запретили работу ночных клубов.