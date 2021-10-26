НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
17:11 28 Октября 2021 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

В Украине открыли новую скважину для добычи газа. Видео

“Нафтогаз” начал использовать новую скважину для добычи газа, ее производительность более 300 тыс. куб метров в сутки.

Нафтогаз открыл новую газовую скважину

Об этом “Нафтогаз” сообщил в Twitter. Компания завершила испытания скважины №336 Яблоневского месторождения.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как новая скважина дает дебит», – сказано в сообщении.

В “Нафтогазе”  также уточнили, что дебит скважины составляет 365 тыс. кубометров газа в сутки.

Дебитом буровой скважины в газовой и нефтяной промышленности называют объем вещества, который выходит на поверхность за определенное время из источника добычи.

Как сообщали Власти, Кабинет министров обязал поставщика «последней надежды» НАК «Нафтогаз Украины» в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять бытовым потребителям природный газ по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Источник:
Тэги: газ, Нафтогаз
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.10.2021 16:02
Кабмин вдвое снизил тариф на газ от поставщика «последней надежды»
ТОР
28.09.2021 20:00
Украинцам изменят правила оплаты за газ
ТОР
17.06.2021 19:00
Нафтогаз повысил цену на газ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

06:55 Украина

Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике

04:20 Мир

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

01:18 Мир

Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Стало известно имя виновника смертельного ДТП в Харькове и его пассажиров

09:38 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com