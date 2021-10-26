В Украине открыли новую скважину для добычи газа. Видео

“Нафтогаз” начал использовать новую скважину для добычи газа, ее производительность более 300 тыс. куб метров в сутки.

Нафтогаз открыл новую газовую скважину



Об этом “Нафтогаз” сообщил в Twitter. Компания завершила испытания скважины №336 Яблоневского месторождения.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как новая скважина дает дебит», – сказано в сообщении.

В “Нафтогазе” также уточнили, что дебит скважины составляет 365 тыс. кубометров газа в сутки.

Дебитом буровой скважины в газовой и нефтяной промышленности называют объем вещества, который выходит на поверхность за определенное время из источника добычи.

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт. За підсумками випробування нової свердловини #336 Яблунівського родовища ми отримали дебіт 365 тис. куб м на добу. pic.twitter.com/D5KrKLsl8I — Нафтогаз (@NaftogazUK) October 27, 2021

Как сообщали Власти, Кабинет министров обязал поставщика «последней надежды» НАК «Нафтогаз Украины» в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять бытовым потребителям природный газ по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

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