НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:15 28 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын похудел на 20 кг и расстался с портретами деда и отца

Лидер Северной Кореи потерял в весе 20 кг. Ранее он весил около 140 кг, а теперь, похоже, у него нет проблем со здоровьем.

Здоровье Ким Чен Ына вызывает большой интерес в мире.

Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Закрытый брифинг был проведен представителями разведки для южнокорейских парламентариев.

Спецслужба Южной Кореи опровергают слухи, что из-за проблем со здоровьем у Ким Чен Ына власти КНДР используют его двойника  на публичных мероприятиях.

Состояние здоровья Ким Чен Ына вызывает большой интерес из-за политических последствий в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности.

Ким также не вывешивает портреты своего отца и деда, бывших лидеров Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, во время официальных встреч, сообщает разведка.

Ранее Власти писали, что Ким Чен Ын подозрительно похудел. Лидер Северной Кореи долгое время не появлялся на публике, а когда, наконец, принял участие в публичном мероприятии, то все увидели, что он стал гораздо стройнее.

Источник:
Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, здоровье
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.10.2021 17:47
СМИ узнали о тайном увлечении Ким Чен Ына
ТОР
12.10.2021 11:02
Лидер КНДР грозит США «непобедимой армией»
ТОР
28.06.2021 04:11
Народ в КНДР горюет, оттого что Ким Чен Ын похудел
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

06:55 Украина

Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике

04:20 Мир

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

01:18 Мир

Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Стало известно имя виновника смертельного ДТП в Харькове и его пассажиров

09:38 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com