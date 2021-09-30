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19:18 28 Октября 2021 25 Комментарии
Папа Римский сделал третью прививку против коронавируса
Папа Франциск уже получил третью дозу вакцины. Ватикан с самого начала был очень строг в своей программе вакцинации.
Понтифик был одним из первых, кто в январе получил первую дозу, а в феврале - вторую.
Об этом сообщает Il Giorno со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
«Во второй половине октября Департамент здравоохранения и гигиены Ватикана начал вводить третью дозу вакцины против COVID-19, отдавая приоритет тем, кому за шестьдесят, а также людям с ослабленным здоровьем»,- отметил Маттео Бруни.
Среди «тех. кому за…», безусловно, есть и 84-летний папа Франциск, отмечает издание.
Понтифик был одним из первых, кто в январе получил первую дозу, а в феврале – вторую.
Ранее Власти писали, что папа Франциск собрался на покой по состоянию здоровья.
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Тэги: Ватикан, папа римский Франциск, вакцинация
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