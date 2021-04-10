Наблюдал за дельфинами с лодки, увидел голую женщину и спас ей жизнь

60-летний Хосров Хосравани с друзьями плыл на яхте из Марина-Дель-Рей в Малибу. Вдруг он заметил стаю дельфинов и решил подплыть к ним поближе.

Хосравани, бывший преподаватель информационных технологий Калифорнийского университета.



«Если бы не дельфины, я бы никогда не увидел эту женщину, которой осталось жить всего несколько минут», – рассказывает Хосров Хосравани, которого цитирует Daily Mail.

Несчастную с трудом удалось затащить на борт. Она была совсем без одежды, едва могла говорить и страдала от сильного переохлаждения.

«Я спросил у ее, была ли она одна или нам еще стоит кого-то поискать. Она еле произнесла свое имя и сказала, что была одна», – добавил Хосравани.

Капитан яхты сразу сообщил о происшествии спасателям, которые прибыли на катере и забрали пострадавшую.

Выяснилось, что 26-летняя женщина решила в одиночку искупаться ночью, но ее сильным течением отнесло на четыре километра от берега. Она провела 12 часов в холодной воде, температура которой составляла всего 18 градусов, ведь дело было в последних числах сентября.

Женщину поместили в больницу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. После трех дней лечения выписали.

Ранее Власти писали, что итальянская береговая охрана спасла рекордное количество мигрантов из рыбацкой лодки, дрейфовавшей в Средиземном море.

Тэги: яхта, дельфины, голая женщина