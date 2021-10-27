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06:46 29 Октября 2021 Просмотров 289   КомментариевКомментарии

Саакашвили согласился на лечение

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста – он больше не отказывается от лечения и проведения анализов и обследования.

Саакашвили согласился сотрудничать с врачами

Об этом сообщило «Эхо Кавказа» со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили.

Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего он прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д.

«Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест – отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.», – сказал Дмитрий Садзаглишвили.

По его словам, Михеил Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.

Ранее Власти писали, что в ночь на 25 октября один из жизненных показателей экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, упал до критического уровня. Потребовалось вмешательство бригады реаниматологов.

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Тэги: Михеил Саакашвили
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