Беспокойтесь из-за уничтоженной гаубицы – Кулеба ответил Германии и Франции по поводу Байрактара

Украина не нарушала Минские договоренности, используя турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе, а уничтоженная БПЛА гаубица была гораздо ближе, чем разрешено.

Кулеба ответил Франции и Германии по поводу Байрактара



Как сообщила Европейская правда, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в Киеве.

«Первое, Украина ничего не нарушала. Во-вторых, мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту», – сказал Кулеба.

Он добавил, что партнерам Украины стоит больше обеспокоиться тем, что уничтоженная дроном гаубица, запрещенная Минскими договоренностями, была расположена гораздо ближе, чем это разрешено.

«Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, не сомневаемся, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования, но любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда, они объективны и позволяют целевой аудитории правильно воспринять ситуацию», – добавил министр.

Напомним, в МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники. Похожую обеспокоенность выразил и МИД Франции.

Ранее Власти писали, что украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.

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