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08:21 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первым американцем с паспортом третьего пола стал бывший военный

Dana Zzyym накануне допоздна праздновал День интерсекс-людей, а утром ему позвонили адвокаты и сообщили, что паспорт ему-таки выдали.

Человек, называющий себя Dana Zzyym, не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

63-летний Dana Zzyym сказал, что получить паспорт было волнительно, но его цель была не в этом – а в том, чтобы помочь молодому поколению интерсексуалов добиться признания в качестве полноправных граждан США, сообщает AP.

Ранее Власти писали, что Dana Zzyym родился с неоднозначными половыми признаками и перенес несколько операций.

Он служил на флоте как мужчина, но позже во время учебы в университете Колорадо стал идентифицировать себя как «интерсекс».

Он собирался поехать на собрание организации Intersex International в Мексике, но Госдепартамент отказал ему в выдаче паспорта, так как он не указал в заявлении свой пол.

С 2015 года Dana Zzyym вел судебную тяжбу с Госдепартаментом за получение паспорта.

Dana Zzyym. 27 октября 2021 г. Форт-Коллинз, штат Колорадо.

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Тэги: паспорт, третий пол
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