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10:47 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель представит своего преемника на саммите G-20

В эти выходные на саммите G20 в Риме Ангела Меркель представит Олафа Шольца в качестве своего вероятного преемника на посту канцлера.

Олаф Шольц официально отправляется на саммит G20 в Рим в качестве министра финансов.

Меркель пригласила Шольца принять участие в ее встречах с другими главами государств и правительств в кулуарах саммита, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине.

Среди прочего запланирована встреча с президентом США Джо Байденом, а также главами государств и правительств Турции, Аргентины, Сингапура, Индии, Южной Кореи.

В правительственных кругах заявили, что совместные выступления канцлера и ее вероятного преемника подадут «особый сигнал».

Шольц официально отправляется на саммит G20 в Рим в качестве министра финансов.

Ранее Власти писали, что в этом году выборы в Германии выиграли социал-демократы. Олаф Шольц был лидером списка СДПГ.

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Тэги: Ангела Меркель, преемник, саммит G20
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