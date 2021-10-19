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12:56 29 Октября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Днепре самоубийца выпрыгнул с 13-го этажа и выжил

Житель Днепра серьезно пострадал в результате неудачной попытки суицида.

У пострадавшего множественные переломы и ушибы, переломы нижних конечностей

Об этом сообщает «Днепр Час», со ссылкой на свои источники.

Вчера, 28 октября, в городе Днепр из окна 13-го этажа многоэтажного здания выпрыгнул мужчина. В результате падения мужчина выжил, но упал прямиком на козырек одного из подъездов здания.

Прибывшие на место происшествия службы спасения не без труда сняли пострадавшего мужчину с козырька, после чего он был госпитализирован в 6-ю горбольницу.

У мужчины 1992 года рождения диагностировали множественные переломы и ушибы, переломы нижних конечностей, а также есть подозрение на внутреннее кровотечение.

Прибывшим на место правоохранителям мужчина сообщил, что хотел совершить суицид.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.

Источник:
Тэги: днепр, падение, суицид, многоэтажка
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