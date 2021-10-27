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Главная » Украина » Политика
13:46 29 Октября 2021 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Россия свозит на Донбасс новые партии военной техники и оружия – разведка

Командование Вооруженных сил РФ в течение всего октября продолжало наращивать боеспособность оккупационных войск на Донбассе, поставляя туда крупные партии техники и вооружения.

Россия переправляет на Донбасс технику и вооружение

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.

По данным украинской разведки, в соединения и части, расположнные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей после ремонта на в России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего.

Кроме того, российско-оккупационные войска получили новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотники «Орлан-10″ и «Гранат-1″.

Для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Ранее Власти писали, что Россия словами спикера своего МИД Марии Захаровой выразила “встревоженность” по поводу событий на Донбассе, связанных с действиями украинских военных.

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Тэги: Россия, Донбасс
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