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Главная » Украина » Спорт
17:02 29 Октября 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Динамо-Барселона: как попасть на матч в “красном” Киеве

Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии определенных медицинских документов.

Матч ФК

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Динамо» Киев.

В связи с ограничениями «красной» зоны в Киеве, посетить матч ФК «Динамо» Киев – ФК «Барселона», который состоится 2 ноября, смогут не все болельщики, даже несмотря на купленный билет.

Пропустят на трибуны только тех, у кого в наличии будет ковид-сертификат, свежий отрицательный тест на коронавирус или справка о выздоровлении от COVID-19.

Правила распространяются на всех, кроме лиц не достигших 18-летнего возраста. Проверять медицинские документы будут перед входов в стадион.

Кроме этого, болельщикам придется находится на территории стадиона исключительно в защитных масках.

Организаторы просят зрителей заблаговременно подготовить указанные документы для проверки перед входом в стадион.

Как ранее сообщали Власти, Киев с полуночи 1 ноября перейдет в «красную» зону карантина. В столице будут действовать самые строгие ограничения.

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Тэги: футбол, Матч, стадион, карантин
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