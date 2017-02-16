Сборная Украины останется без медалей на зимней Олимпиаде-2022 – прогноз

За 100 дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине статистическая компания Nielsen Gracenote опубликовала свой прогноз.

На Играх в Пхенчхане единственную медаль Украине принес фристайлист Александр Абраменко.



Используя последние результаты ключевых соревнований, прошедших после Игр-2018, Gracenote рассчитала количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, которые могут завоевать страны-участницы, сообщается на сайте компании.

Gracenote ожидает, что Норвегия возглавит олимпийский медальный зачет во второй раз подряд и побьет свой рекорд, установленный на зимних Играх в Пхенчхане в 2018 году.

Поскольку российским спортсменам разрешено соревноваться под знаменем Олимпийского комитета России, ожидается, что команда значительно улучшит свои показатели по сравнению с предыдущей Олимпиадой. Gracenote отводит сборной второе место в таблице.

На третьем месте – Германия.

Украины в списке из 27 стран нет. Gracenote считает, что украинцы в Пекине не завоюют ни одной медали.

Ранее Власти писали, что на Олимпиаде-2022 ввели жесткие ограничения для спортсменов из-за пандемии коронавируса.

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