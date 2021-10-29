Переходим на зимнее время в эти выходные: когда и куда крутить стрелки

В ночь с субботы, 30 октября, на воскресенье Украина переходит на зимнее время – необходимо перевести часы и перестроится на новый биоритм.

Украина переходит на зимнее время



Традиционно один час добавляется в 04:00 в воскресенье, 31 октября. Стрелки переводят на один час назад. А это значит, что к обычному времени сна можно добавить еще часик.

Современные устройства – компьютеры, смартфоны, смарт-браслеты и т.п., как правило справляются с переходом на новое время самостоятельно, поэтому людям остается только переводить механические или электронные часы.

Тем, кто путешествует на выходных напоминаем, что в железнодорожных билетах с датой прибытия 31 октября указано уже новое время.

Ранее Власти писали, что в 2021 году украинцы снова переведут стрелки своих часов осенью, несмотря на неоднократные попытки украинского правительства отменить переход на летнее и зимнее время.