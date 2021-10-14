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Главная » Мир » Общество
18:31 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В государстве в Тихом океане появился первый заболевший COVID-19 с начала пандемии

В пятницу островное государство Тонга сообщило о первом случае заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у человека, прилетевшего из Новой Зеландии.

Тонга, в общем-то, государство небогатое.

Он был среди 215 пассажиров, которые прибыли рейсом из новозеландского города Крайстчерч, сообщает сообщает AP.

Он якобы был полностью вакцинирован вакциной Pfizer и даже получил вторую дозу около двух недель назад.

В настоящее время больной находится на карантине.

Сейчас власти Новой Зеландии начинают расследование.

Тонга – полинезийское королевство в южной части Тихого океана. Расположено к северо-востоку от Новой Зеландии. В нем проживает немногим более 100 тысяч человек.

Около 31% жителей Тонги полностью вакцинированы, а 48% получили хотя бы одну дозу вакцины, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что в Новой Зеландии излечился последний пациент с COVID-19.

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Тэги: пандемия, коронавирус, Тонга
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