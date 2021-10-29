В больницах Украины значительно выросло потребление кислорода

За последний месяц потребление кислорода в больницах для лечения пациентов с коронавирусом выросло на треть.

В настоящий момент во всех больницах достаточное количество кислорода



Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, в украинских больницах для лечения пациентов с COVID-19 потребление кислорода выросло на 30%.

«Если в среднем мы использовали 4-5 тысяч баллонов, то сейчас это 7 тысяч, и по тоннам тоже большие цифры», – рассказал Игорь Кузин.

Он также добавил, что в настоящий момент во всех больницах достаточное количество кислорода для обеспечения нужд кислородозависимых пациентов.

Однако, если кто либо столкнется с проблемой наличия кислорода в больнице, замминистра советует сообщать об этом на горячую линию Минздрава, которая работает круглосуточно.

Как ранее сообщали Власти, Украина начала покупать кислород для больниц в Польше.

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