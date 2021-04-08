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Главная » Украина » Политика
17:17 30 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД Польши заявили о дискриминации поляков в Украине

Парламентский комитет по связям с поляками за рубежом заслушал информацию о положении поляков в Украине.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Об этом сообщает Dziennik.

«Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», – заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Он считает, что «положение поляков в Украине меняется в худшую сторону». По его словам, это происходит из-за объективных и субъективных факторов.

К объективным факторам он отнес социально-экономическую ситуацию, которая побуждает людей польского происхождения уезжать из Украины.

Субъективными факторами являются, по его словам, принятый Верховной Радой закон о языке, а также прославление в Украине людей, виновных в убийствах поляков в 1943-1944 годах на Волыни.

В МИД Украины категорически опровергают эти заявления.

«Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине, по меньшей мере, некорректно. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реального состояния дружеских и партнерских отношений Украины и Польши», – сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

Ранее Власти писали, что украинцы Польши обвиняют польские власти в замалчивании преступлений «Армии Крайовой».

Источник:
Тэги: поляки, МИД Польши
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