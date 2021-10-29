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17:26 31 Октября 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

На саммите G20 договорились о налогообложении мировых корпораций

Саммит одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%.

В группу G-20 входят двадцать крупнейших экономик мира.

Страны G20 намерены добиться, чтобы транснациональные компании не уклонялись от налогов, декларируя прибыль в офшорах, сообщает BBC.

Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала подписанное соглашение историческим для мировой экономики.

Ранее Власти сообщали, что министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.

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Тэги: налоги, транснациональные корпорации, саммит G20
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