На саммите G20 договорились о налогообложении мировых корпораций

Саммит одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%.

В группу G-20 входят двадцать крупнейших экономик мира.



Страны G20 намерены добиться, чтобы транснациональные компании не уклонялись от налогов, декларируя прибыль в офшорах, сообщает BBC.

Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала подписанное соглашение историческим для мировой экономики.

Ранее Власти сообщали, что министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.

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