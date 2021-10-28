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Главная » Мир » Общество
10:35 01 Ноября 2021 Просмотров 703   КомментариевКомментарии

Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.

Россия на первом месте по заболеваемости и смертности от коронавируса

Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometer. Проанализировать пока можно только показатели на вчерашний день.

Украина находится на пятом месте по количеству заболевших и на третьем по уровню смертности.

Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости:

  • Россия – 40 993 новых случаев COVID-19;

  • Великобритания – 38 009;

  • Турция – 23 948;

  • США – 19 975;

  • Украина – 17 430.

По суточной смертности:

  • Россия – 1158 умерших;

  • Румыния – 394;

  • Украина – 336;

  • Мексика – 325;

  • Индия – 251.

В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, далее идут Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8172).

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Украине за сутки зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее.

Источник:
Тэги: Россия, covid-19
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