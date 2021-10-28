Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.

Россия на первом месте по заболеваемости и смертности от коронавируса



Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometer. Проанализировать пока можно только показатели на вчерашний день.

Украина находится на пятом месте по количеству заболевших и на третьем по уровню смертности.

Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости:

Россия – 40 993 новых случаев COVID-19;

Великобритания – 38 009;

Турция – 23 948;

США – 19 975;

Украина – 17 430.

По суточной смертности:

Россия – 1158 умерших;

Румыния – 394;

Украина – 336;

Мексика – 325;

Индия – 251.

В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, далее идут Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8172).

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Украине за сутки зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее.

Тэги: Россия, covid-19