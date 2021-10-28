Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19
Россия, которая первой в мире заявила об изобретении вакцины от COVID-19, стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса и количеству смертей.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometer. Проанализировать пока можно только показатели на вчерашний день.
Украина находится на пятом месте по количеству заболевших и на третьем по уровню смертности.
Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости:
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Россия – 40 993 новых случаев COVID-19;
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Великобритания – 38 009;
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Турция – 23 948;
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США – 19 975;
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Украина – 17 430.
По суточной смертности:
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Россия – 1158 умерших;
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Румыния – 394;
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Украина – 336;
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Мексика – 325;
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Индия – 251.
В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, далее идут Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8172).
Ранее Власти писали, что по состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Украине за сутки зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее.