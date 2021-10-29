Сегодня слуги обсудят перестановки в Кабмине: что уже решено

В понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» соберется фракция «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады.

1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа"



Ранее о намеченной встрече сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

«Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции и другие вопросы, связанные с работой фракции», – сказано в сообщении.

Палийчук добавила, что на должность первого замглавы фракции рассматривают кандидатуру нардепа Андрея Мотовиловца.

По информации Украинской правды, которая ссылается на собственные источники в монобольшинстве ив команде Зеленского, предварительно определились с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны.

«Это все решено на 90 процентов. У нас, как всегда, оставляют 10% на случай «ну не получилось», – сообщил изданию источник из президентской команды.

Того, по состоянию на воскресенье, 31 октября, кадровые ротации в Кабмине выглядили так:

вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрелец;

министра обороны Андрея Тарана заменят на министра интеграции ВОТ Алексея Резникова;

на место же Резникова придет депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук;

вице-премьера Олега Урусского заменят на главного таможенника Павла Рябикина.

По состоянию на утро понедельника под вопросом остается увольнение Любченко. Пока обсуждается, что на его место могут назначить замглавы ОПУ Юлию Свириденко.

Ранее Власти писали, что Слуги народа в понедельник, 1 ноября, соберуться на заседание парламентской фракции, чтобы обсудить кадровые вопросы.

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