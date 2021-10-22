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12:51 01 Ноября 2021 129 Комментарии
Подражал Джокеру: в японском метро мужчина устроил кровавую резню
В результате нападения подражателя пострадали 17 человек.
Задержанный подражал персонажу Джокера из вселенной о Бэтмене
Об этом сообщает новостное агентство Kyodo.
В Токио неизвестный напал с ножом на пассажиров метро и ранил 17 человек. После этого мужчина разлил на пол вагона метро горючею жидкость и поджог ее.
Пассажиры в панике покинули вагоны метро, а нападавший сел на одно из свободных мест и закурил сигарету в ожидании полицейских.
Как потом рассказал сам задержанный 24-летний Кетта Хаттори, он подражал персонажу Джокера из вселенной о Бэтмене и хотел убить как минимум двух человек, что бы быть приговоренным к смертной казни.
Как ранее сообщали Власти, в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро.
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Тэги: нападение, Джокер, токио, раненые, резня
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