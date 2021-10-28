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Главная » Украина » Наука и Техника
14:05 01 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине могут начать масштабное производство “Байрактаров”

В Украине построят завод по производству летательных аппаратов Байрактар.

Турция заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников

Об этом сообщает Радiо Свобода, со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.

Украина планирует наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Байрактар.

Турция заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников, так как производственные мощности Турции заполнены.

По словам Василия Боднара, в Украине уже ведутся поиски места, где будет располагаться завод. Посол не называет конкретных временных рамок, но считает, что работы продвигаются достаточно быстро и время необходимое на запуск производства исчисляется не в годах, а в месяцах.

Аппараты будут с нуля производится в Украине и использоваться для нужд украинской армии, а также экспортироваться на продажу.

Василий Бондар отметил, что в Байрактарах сейчас заинтересованы многие страны, с некоторыми уже даже подписаны предварительные контракты.

Как ранее сообщали Власти, ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе.

Источник:
Тэги: Турция, производство, всу, беспилотник, Байрактар
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