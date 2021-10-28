В Тернополе женщина две недели прожила в квартире с трупами матери и сестры

В квартире одной из многоэтажек в Тернополе полицейские обнаружили два тела и едва живую 54-летнюю женщину.

По предварительной информации, женщины мертвы примерно 2-3 недели



Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Тернопольской области.

В Тернополе в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Братьев Бойчуков обнаружили тела двух мертвых женщин. Еще одну женщину, которая находилась вместе с погибшими в квартире, госпитализировали.

Сообщается, что полицию вызвали жители дома живущие по соседству – они пожаловались на резкий запах гниения. Они также сообщили, что в квартире, из который предположительно доносится трупный запах проживают три женщины, которых в последнее время не видно.

Сотрудники полиции обнаружили в квартире тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-летней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно 2-3 недели.

Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от причины и даты смерти мамы и сестры, а также почему она об этом никому не сообщила. В настоящее время она госпитализирована.

Следы насильственной смерти на телах не обнаружены. Медики проверяют психическое состояние 54-летней женщины, физических повреждений на ней также не обнаружено.

Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине умер 12-летний мальчик, который обжегся на кухне.

Тэги: смерть, Тернополь, труп