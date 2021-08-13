Аномальная жара и наводнения будут новой нормой: ученые рассказали об изменениях климата

В отчете о состоянии климата на 2021 год, составленном Всемирной метеорологической организацией, подчеркивается, что мир «меняется на наших глазах».

Тающий лед в Гренландии.



Публикация отчета приурочена к открытию конференции ООН по климату в Глазго, сообщает BBC News.

В отчете о состоянии климата содержится обзор климатических показателей, включая температуры, экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и состояние океана.

Так, по наблюдению ученых, в 1990-е годы уровень моря поднимался на 2,1 мм в год. Но в последнее десятилетие эта цифра увеличилась вдвое – до 4,4 мм год, в основном за счет таяния ледников.

«Уровень моря повышается сейчас быстрее, чем когда-либо за последние два тысячелетия», – говорит профессор Джонатан Бомбер, директор Бристольского центра гляциологии.

По словам ученого, в отдаленной перспективе это грозит человечеству «невообразимыми» последствиями.

Исследование показывает, что последние семь лет, включая 2021-й, вероятно, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений, поскольку парниковые газы достигли рекордных концентраций в атмосфере.

«Экстремальные явления – это новая норма», – говорит профессор Петтери Таалас.

По его словам, появляется все больше научных доказательств, что изменения климата имеют «антропогенный» характер, то есть вызваны деятельностью человека.

Ранее Власти писали, что группа ученых из США и Великобритании пришла к выводу, что выбросы парниковых газов к 2030 году «откатят» климат Земли на три миллиона лет назад.

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