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07:02 02 Ноября 2021 Просмотров 732   КомментариевКомментарии

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

На внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов.

На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов

Об этом сообщило издание Харків Times со ссылкой на заявление председателя городской территориальной избирательной комиссии Елены Матвиенко.

Согласно протоколу комиссии, за Терехова проголосовали 146 240 жителей города, что составляет 50,66% голосов.

Его ближайший конкурент Михаил Добкин получил 82 008 голосов избирателей, что составило 28,41%.

Среди остальных кандидатов голоса распределились следующим образом:

Виктор Величков – 1 033 голосов (0,36%), Дмитрий Маринин – 2 545 (0,88%), Алина Мустафаева – 9 151 (3,17%), Константин Немичев – 12 295 (4,26%; при оглашении протокола Матвиенко назвала цифру 20 295, но позднее уточнила ее), Владимир Плетнев – 8 106 (2,81%), Сергей Ряполов – 1 267 (0,44%), Александр Скорик – 15 462 (5,36%), Денис Ярославский – 5 660 (1,96%).

В списки избирателей было включено 1 015 112 человек. Избирательные бюллетени получили 288 654 избирателя. В голосовании приняли участие 288 645 избирателей. Недействительными признаны 4 878 бюллетеней.

По предварительным данным «Опоры», явка на выборах мэра Харькова составила 28%.

Ранее Власти писали, что на промежуточных выборах народных депутатов, которые прошли 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), лидируют «Слуги народа».

Источник:
Тэги: выборы, Харьков
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