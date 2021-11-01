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08:08 02 Ноября 2021 Просмотров 230   КомментариевКомментарии

Слуги определились с новыми министрами: кого уволят и кого назначат

На заседании парламентской фракции “Слуга народа” нардепы поддержали несколько кадровых изменений в Кабмине и в Верховной Раде.

Заседание фракции "Слуги народа" прошло в КВЦ "Парковый"

Об этом сообщили в Telegram спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук и народный депутат Александр Качура.

Фракция поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также слуги поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Кроме того, на заседании решили, уволить Павла Рябикина с должности главы таможни и назначить на должность руководителя Минстратегпрома вместо Олега Уруского.

Замглавы Офиса президента Юлия Свириденко перейдёт на должность Министра экономики вместо Алексея Любченко.

Понятно, что отставки и Уруского, и Любченко на фракции утвердили.

Также нардепы одобрили кандидатуру Андрея Мотовиловца на должность первого зама главы фракции СН. А Вячеслава Штучного, который возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 г. по июль 2020 г., снова вернули на это место.

После голосования о назначении Верещук ее место в Верховной Раде займет 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук.

На президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов в регионах. В 2020 году стал членом Высшего Совета партии, в 2021 возглавил Контрольно-ревизионную комиссию.

Все процедуры увольнений пройдут в среду, 3 ноября, а на следующий день, 4 ноября, будут назначать новых руководителей министерств.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» собралась фракция «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады.

Источник:
Тэги: Кабмин, слуга народа
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