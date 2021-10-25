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Главная » Мир » Наука и Техника
12:15 02 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Канаде iPhone перешли на зимнее время на неделю раньше, вызвав переполох

Но некоторые пользователи iPhone в Канаде проснулись в понедельник утром и обнаружили, что их устройства изменили время.

Возможно, это не ошибка Apple, а сбой оператора связи.

Переход на летнее время в США и Канаде заканчивается в следующее воскресенье, 7 ноября. Но некоторые пользователи iPhone в Канаде проснулись в понедельник утром и обнаружили, что их устройства изменили время на шесть дней раньше, сообщает 9to5Mac.

Поскольку эта проблема обнаружена в Канаде, неясно, является ли она ошибкой Apple или сбоя оператора связи. Второе – вероятнее всего.

Это не первый случай, когда устройства Apple борются с ошибками, связанными с переводом часов. В 2018 году на устройствах Apple Watch также произошел сбой.

Ранее Власти писали, что в этом году украинцы снова переводят стрелки своих часов, несмотря на неоднократные попытки правительства отменить переход на летнее и зимнее время.

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Тэги: Канада, iPhone, переход на зимнее время
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