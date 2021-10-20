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15:01 02 Ноября 2021 2 Комментарии
Рада проголосовала за госбюджет-2022 в первом чтении
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год.
Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении
Народные депутаты закончили рассмотрение поправок в закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000). Парламент принял документ за основу и в целом в первом чтении.
За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.
Теперь Кабинет министров должен рассмотреть внесенные поправки и подготовить законопроект №6000 к рассмотрению во втором чтении.
Основные показатели бюджета-2022 такие:
- доходы — 1,267 трлн грн;
- расходы — 1,441 трлн грн;
- дефицит бюджета — 188 млрд грн.
Ранее Власти писали, что Верховная Рада на заседании 20 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Его поддержали 264 нардепа.
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Тэги: Верховная Рада, бюджет
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