Рада проголосовала за госбюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении



Народные депутаты закончили рассмотрение поправок в закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000). Парламент принял документ за основу и в целом в первом чтении.

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Теперь Кабинет министров должен рассмотреть внесенные поправки и подготовить законопроект №6000 к рассмотрению во втором чтении.

Основные показатели бюджета-2022 такие:

доходы — 1,267 трлн грн;

расходы — 1,441 трлн грн;

дефицит бюджета — 188 млрд грн.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада на заседании 20 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Его поддержали 264 нардепа.

Тэги: Верховная Рада, бюджет